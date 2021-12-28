Первый гол Влашича за "Вест Хэм" помог команде разгромить "Уотфорд" в чемпионате Англии

ТАСС, 28 декабря. "Вест Хэм" обыграл в гостях "Уотфорд" со счетом 4:1 в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

Счет в матче открыл игрок хозяев Эммануэль Деннис (4-я минута). В составе "Вест Хэма" отличились Томаш Соучек (27), Саид Бенрахма (29), Марк Ноубл (58, с пенальти) и Никола Влашич (90+2).

Влашичу 24 года, он провел за "Вест Хэм" 16 матчей, гол в ворота "Уотфорда" стал для футболиста первым за новую команду. Хорват перешел в лондонский клуб из российского ЦСКА в августе, соглашение рассчитано до 2026 года. В составе ЦСКА хорватский полузащитник провел 108 матчей, забил 33 мяча и отдал 23 результативные передачи.

После 19 сыгранных матчей "Вест Хэм" с 31 очком занимает пятое место в таблице чемпионата Англии, "Уотфорд" с 13 очками в 17 встречах идет 17-м.

В следующем туре "Вест Хэм" сыграет 1 января на выезде с "Кристал Пэлас", "Уотфорд" в тот же день примет "Тоттенхэм".