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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Матч молодежного чемпионата мира по хоккею США - Швейцария отменили из-за коронавируса

Американцам засчитано техническое поражение в матче со счетом 0:1

Сборной США засчитано техническое поражение в матче со счетом 0:1, американская команда помещена на карантин.

Ранее коронавирус был обнаружен у капитана сборной Швейцарии Симона Кнака. Он помещен на 10-дневный карантин и не сможет продолжить участие на чемпионате мира.

Сборные США и Швейцарии являются соперниками российской команды по группе B. Ранее россияне уступили шведам (3:6) и обыграли швейцарцев (4:2), а американцы со счетом 3:2 обыграли словаков. Лидирует в турнирной таблице группы B сборная Швеции (6 очков), далее располагаются команды США (3), России (3), Швейцарии (0) и Словакии (0).

Сборная России следующий матч на турнире сыграет 30 декабря с командой Словакии, а 1 января в заключительном матче группового этапа должна встретиться с американцами.

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