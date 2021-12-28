Биатлонисты Буртасова и Елисеев заняли второе место в Рождественской гонке

ТАСС, 28 декабря. Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Матвей Елисеев стали вторыми в гонке преследования в рамках Рождественской гонки, которая завершилась в германском Рупольдинге.

Победу одержали австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер, преодолевшие дистанцию за 32 минуты 15,5 секунд и допустившие два промаха. Россияне, стартовавшие вторыми в гонке преследования, отстали от победителей на 56,8 секунды при трех промахах. Третьими финишировали чехи Маркета Давидова и Михал Крчмарж (отставание - 59,7 секунды; 5 промахов).

В 2020 году Елисеев и Буртасова (тогда - Павлова) стали победителями Рождественской гонки.

Елисеев - двукратный бронзовый призер чемпионата мира в эстафете, также на счету 28-летнего спортсмена две золотые и одна серебряная медаль чемпионатов Европы. Его ровесница Буртасова является двукратной победительницей континентального первенства.

Рождественская гонка является коммерческим соревнованием, она традиционно проходит на стадионе футбольного клуба "Шальке" в германском Гельзенкирхене, однако в 2020 и 2021 годах гонка была перенесена в Рупольдинг из-за коронавируса.

Команды в Рождественской гонке состоят из мужчины и женщины. Участником первой в истории Рождественской гонки в 2002 году стал нынешний президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, занявший тогда второе место в паре с Альбиной Ахатовой. Елисеев и Буртасова стали победителями соревнований в прошлом году. Сборные России и Норвегии являются рекордсменами по количеству побед (5 раз).