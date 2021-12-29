"Спартак" подписал новый контракт с хоккеистом Хохлачевым на два года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" подписал новый контракт с нападающим Александром Хохлачевым. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение рассчитано до 30 апреля 2024 года.

"Александр Хохлачев - один из лидеров команды, системообразующий игрок, вокруг которого строится нынешний "Спартак". Уверен, что продление контракта порадует наших болельщиков, которые очень любят Александра и эта новость станет для них приятным подарком к Новому году", - сказал спортивный директор "Спартака" Роман Беляев.

Хохлачеву 28 лет, он является воспитанником "Спартака", играл за клуб в 2012-2013 годах и с 2017 по 2020 год, в сезоне-2020/21 стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского "Авангарда". Также в КХЛ выступал за петербургский СКА. В 2011 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Бостон" во втором раунде под общим 40-м номером. В составе команды провел восемь матчей.

Хохлачев в составе молодежной сборной России завоевал серебряную и бронзовую медали чемпионатов мира.