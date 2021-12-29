Неделю звезд хоккея в Челябинске перенесли на 2023 год

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Фонбет - Неделя звезд хоккея, в рамках которой проводится Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), перенесена на 2023 год из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Неделя звезд должна была состояться с 8 по 16 января 2022 года в Челябинске. В ее рамках должны были пройти Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.

Сообщается, что решение о переносе принято из-за того, что в составы команд входит большое число потенциальных участников Олимпиады 2022 года, а также связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, которая привела к отмене матчей крупных международных турниров и других иностранных лиг.