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КХЛ
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Неделю звезд хоккея в Челябинске перенесли на 2023 год

Решение принято из-за того, что в составы команд входит большое число потенциальных участников Олимпиады 2022 года
Вратарь команды Дивизиона Чернышева Игорь Бобков в Матче звезд КХЛ Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Вратарь команды Дивизиона Чернышева Игорь Бобков в Матче звезд КХЛ
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Фонбет - Неделя звезд хоккея, в рамках которой проводится Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), перенесена на 2023 год из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Неделя звезд должна была состояться с 8 по 16 января 2022 года в Челябинске. В ее рамках должны были пройти Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.

Сообщается, что решение о переносе принято из-за того, что в составы команд входит большое число потенциальных участников Олимпиады 2022 года, а также связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, которая привела к отмене матчей крупных международных турниров и других иностранных лиг. 

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