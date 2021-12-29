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Главный тренер футбольного клуба "Арсенал" Артета заразился коронавирусом

Испанец пропустит матч команды против "Манчестер Сити" 1 января
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета EPA-EFE/Facundo Arrizabalaga
Описание
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета
© EPA-EFE/Facundo Arrizabalaga

ТАСС, 29 декабря. Тест на коронавирус главного тренера лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микеля Артеты дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что тренер не сможет присутствовать на матче Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Манчестер Сити", который состоится 1 января.

"Артета изолируется в соответствии с директивами правительства, и мы желаем ему всего наилучшего", - говорится в сообщении.

"Арсенал" располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков.

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