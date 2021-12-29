Промоутер боксера Бетербиева не видит интереса в его поединке с Биволом

ТАСС, 29 декабря. Бой между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянином Дмитрием Биволом и обладателем поясов Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) соотечественником Артуром Бетербиевым не представляет большого интереса для мировой аудитории, поскольку Бивол является скучным боксером. Такое мнение высказал телеканалу iFL TV глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы Бетербиева.

Ранее Бивол сообщил ТАСС, что готов провести поединок с Бетербиевым в мае.

"В этом бою нет интереса, который мог бы привлечь внимание миллионов любителей бокса во всем мире, - сказал Арум. - Бивол - очень хороший, но скучный боксер. Люди, смотря за поединками в полутяжелом весе, хотят видеть противостояние с ударными перестрелками, как в последнем бою Бетербиева против Маркуса Брауна. Бивол - превосходный боксер, однако за ним скучно наблюдать".

В послужном списке 36-летнего Бетербиева 17 побед (17 нокаутом), ни одного поражения. Последний поединок он провел 18 декабря в Монреале, выиграв у американца Брауна нокаутом в девятом раунде. В активе 30-летнего Бивола 19 побед (11 нокаутом), ни одного поражения. Предыдущий поединок он провел 12 декабря в Екатеринбурге, победив соотечественника Умара Саламова решением судей.