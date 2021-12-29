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Олимпиада-2022 в Пекине

Чернышенко: российские олимпийцы будут обеспечены наиболее комфортными условиями

Вице-премьер отметил, что надеется на хорошее выступление команды в Пекине
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Сергей Карпухин/ТАСС
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 29 декабря. Российские спортсмены, которые примут участие в Олимпийских играх в Пекине, будут обеспечены наиболее комфортными условиями при подготовке и во время соревнований. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

"Китайские коллеги выстроили очень эффективную систему, минимизируя возможности распространения вируса. Наших спортсменов мы обеспечиваем наиболее комфортным режимом и условиями. Мы имеем возможности тренироваться на базах на востоке, чтобы адаптироваться к часовому поясу. Считаю, что мы очень хорошим составом едем на Олимпийские игры, и надеемся на успешное выступление", - сказал Чернышенко.

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Чернышенко, Дмитрий НиколаевичОлимпиада-2022 в Пекине
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