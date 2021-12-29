Футболист "Монако" Головин приступит к тренировкам в общей группе в четверг

ТАСС, 29 декабря. Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин приступит к тренировкам в общей группе в четверг. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил агент футболиста Александр Клюев.

22 декабря Головин не попал в заявку "Монако" на матч 19-го тура чемпионата Франции с "Ренном" (2:1), хотя был в списке футболистов, которые готовились к игре. По информации "Спорт-Экспресс", причиной стал сомнительный результат теста на коронавирус россиянина. В клубе решили не рисковать и оставили Головина вне команды.

"С Александром все в порядке, он сдал несколько отрицательных тестов, коронавируса у него нет, - сказал Клюев. - Уже завтра "Монако" выходит с каникул и начинает тренировки после небольшой паузы. Головин чувствует себя замечательно, завтра приступает к тренировкам в общей группе".

"Монако" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 29 очков. В следующем матче клуб встретится с "Кевийи" в матче 1/16 финала кубка страны 2 января.