Российская лыжница Юлия Ступак снялась с "Тур де Ски"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российская лыжница Юлия Ступак досрочно завершила участие в многодневной гонке "Тур де Ски". Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Во вторник Ступак выбыла в четвертьфинале спринта, в среду заняла седьмое место в гонке на 10 км классическим стилем.

"Да, это так, она снимается. Изначально было запланировано, что она бежит две гонки, а потом отправляется на подготовку [к Олимпиаде]", - сказал Бородавко.

Ступак 26 лет, она является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, дважды лыжница завоевывала серебро и один раз - бронзу чемпионатов мира.

"Тур де Ски" завершится 4 января. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.