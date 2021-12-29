Singapore Airlines будет выполнять чартерные рейсы из Сингапура в Пекин во время Олимпиады

СИНГАПУР, 29 декабря. /ТАСС/. Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines ("Сингапур эйрлайнз") станет региональным перевозчиком, который будет выполнять чартерные рейсы между Сингапуром и Пекином во время проведения Олимпийский игр. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции министр транспорта Сингапура С. Исваран.

"Singapore Airlines будет осуществлять рейсы из местного аэропорта Чанги, который служит региональным хабом", - указал глава ведомства. "Таким образом мы намерены обеспечить безопасные путешествия во время пандемии коронавируса, а также оценить перспективы восстановления [транспортных] связей между государствами", - подчеркнул С. Исваран. По его словам, "это стало возможным благодаря крепкой дружбе и взаимному доверию между Сингапуром и Китаем".

Представитель Singapore Airlines уточнил, что "рейсы будут выполняться ежедневно в период с 21 января по 22 марта и предназначены для спортсменов и официальных лиц". При этом глава Минтранса отметил, что "в настоящее время из Сингапура еженедельно выполняется только 10 рейсов в восемь городов КНР (кроме Пекина - прим. ТАСС), до пандемии еженедельно осуществлялось 400 рейсов в 36 китайских городов".