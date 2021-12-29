Россия проведет три ближайших чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Клубные чемпионаты мира по пляжному футболу в 2022, 2023 и 2024 годах пройдут в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российской части оргкомитета турнира.

"У нас со Всемирной организацией пляжного футбола совместные грандиозные планы по развитию турнира в России, мы хотим придать клубному Мундиалито (чемпионату мира по пляжному футболу - прим. ТАСС) статус одного из ключевых международных спортивных событий, проходящих в Москве и в России в целом, - сказал глава российского оргкомитета турнира Михаил Стручков. - Важно, что, опираясь на подписанный документ, мы можем работать с потенциальными партнерами, органами власти, общественными организациями, профессиональными объединениями и спортивными федерациями для получения долгосрочной поддержки клубного Мундиалито и, как следствие, для развития и популяризации пляжного футбола в России, ведь помимо турнира профессиональных команд соглашение предусматривает проведение полноценного детского Мундиалито, причем уже на международном уровне, а также выставочных матчей с участием женских команд. Такого в рамках одного спортивного события еще не делал никто".

Клубный чемпионат мира проводится с 2011 года. В Москве турнир проходил в 2019, 2020 и 2021 годах. С 2011 по 2017 год турнир проходил в Бразилии. В последнем розыгрыше турнира победу одержал московский "Локомотив", который в финале обыграл португальскую "Брагу" (6:4).