Бородавко: Большунов не справился со скоростью Нисканена в гонке на 15 км на "Тур де Ски"

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпион мира Александр Большунов не справился со скоростью финна Ииво Нисканена в гонке на 15 км классическим стилем на лыжной многодневке "Тур де Ски". Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Нисканен победил с результатом 34 минуты 51,7 секунды. Большунов стал вторым и отстал от соперника на 19,3 секунды. Третье место занял норвежец Пол Гольберг (+34,3).

"Александр провел достаточно ровную гонку, сумел удержать свою скорость, - сказал Бородавко. - На каждом отрезке отрыв постепенно увеличивался, со скоростью Нисканена он не справился. Но радует то, что не такая большая разница по времени. Все идет по плану, он стоит не пьедестале, и это дорогого стоит".