Путин и Лукашенко после переговоров начали товарищеский хоккейный матч

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко вышли на лед для участия в товарищеском хоккейном матче. Игра проходит в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы "Манеж" в Стрельне.

Путин традиционно выступает в свитере под номером 11, Лукашенко - под номером 1. В составах команд на лед выйдут прославленные хоккеисты, в том числе Павел Буре, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов.

Ранее в среду агентство БелТА сообщило, что лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы сотрудничества на встрече в Константиновском дворце в Стрельне. Также сообщалось, что перед переговорами Путин заехал за Лукашенко на машине.

Российский президент является мастером спорта по дзюдо и самбо, любит горные лыжи, а хоккеем увлекся уже в зрелом возрасте и с тех пор регулярно выходит на лед. Так, в мае Путин участвовал в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Предыдущая встреча Путина и Лукашенко на льду состоялась в феврале 2020 года.