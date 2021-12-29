Болельщики сборной России признали гол Джикии в ворота словенцев лучшим в 2021 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Болельщики признали гол защитника сборной России по футболу Георгия Джикии в ворота команды Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира лучшим в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Встреча прошла 11 октября в Мариборе и завершилась победой россиян со счетом 2:1. Джикия поразил ворота соперника на 32-й минуте ударом через себя. Этот мяч стал победным для национальной команды.
Важный, красивый, победный— Сборная России (@TeamRussia) December 29, 2021
Гол Джикии – лучший в 2021 году по мнению болельщиков pic.twitter.com/jjlYfqmdLd
Джикии 28 лет, он дебютировал в составе сборной России в 2017 году. За национальную сборную защитник провел 41 матч, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
Российская команда по итогам отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка, и попала в раунд плей-офф за право выступить на мировом первенстве в Катаре. В полуфинале сборная России сыграет с поляками, встреча пройдет 24 марта в Москве на стадионе "Лужники".