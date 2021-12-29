Болельщики сборной России признали гол Джикии в ворота словенцев лучшим в 2021 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Болельщики признали гол защитника сборной России по футболу Георгия Джикии в ворота команды Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира лучшим в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Встреча прошла 11 октября в Мариборе и завершилась победой россиян со счетом 2:1. Джикия поразил ворота соперника на 32-й минуте ударом через себя. Этот мяч стал победным для национальной команды.