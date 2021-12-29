Футболист клуба MLS "Нью-Йорк Сити" Медина может перейти в ЦСКА

ТАСС, 29 декабря. Парагвайский полузащитник Хесус Медина может пополнить состав российского ЦСКА в зимнее трансферное окно. Об этом заявил отец игрока Франциско Медина, комментарий которого приводит телеканал ABC Cardinal.

Медина является игроком команды Главной футбольной лиги (MLS) "Нью-Йорк Сити", но 1 января 2022 года истечет срок соглашения между игроком и клубом. Медина сможет перейти в ЦСКА на правах свободного агента. Российский клуб проводит переговоры с игроком.

"Я думаю, что самый вероятный вариант - Россия. Тренер Алексей Березуцкий (главный тренер ЦСКА - прим. ТАСС) уже говорил с Хесусом о его положении, которое он хочет занимать в клубе, если будет достигнуто соглашение", - сказал отец футболиста.

Медине 24 года, он является воспитанником парагвайского клуба "Либертад", привлекался в сборные Парагвая разных возрастных групп, провел один матч за основную национальную команду. В "Нью-Йорк Сити" Медина играет с 2018 года, принял участие в 119 матчах, забил 26 голов и отдал десять голевых передач.

ЦСКА занимает четвертое место в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, после 18 туров у команды 30 очков.