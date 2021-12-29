"Спартак" обыграл "Локомотив" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 29 декабря. Московский "Спартак" победил ярославский "Локомотив" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе красно-белых шайбы забросили Данила Квартальнов (3-я минута), Илья Баранов (6), Александр Никишин (36) и Александр Хохлачев (60), у ярославцев отличились Егор Коршков (41) и Артем Анисимов (46). Квартальнов забросил вторую шайбу за "Спартак", в который перешел в мае 2021 года, подписав двухлетний контракт.
В среду на 84-м году жизни умер четырехкратный чемпион СССР (трижды - как игрок, один раз - как тренер) в составе "Спартака" Валерий Фоменков. Он является единственным, кто причастен ко всем чемпионствам московского клуба. Как сообщили ТАСС в пресс-службе красно-белых, "Спартак" обратился в КХЛ с просьбой провести минуту молчания в память о хоккеисте перед началом матча с "Локомотивом", однако на согласование вопроса не хватило времени. "Спартак" почтит память Фоменкова на ближайшем домашнем матче - 17 января против московского "Динамо".
Подопечные Бориса Миронова одержали четвертую победу подряд в регулярном чемпионате и располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 45 встречах. "Локомотив" идет шестым с 54 очками в 44 играх.
В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью" 5 января, "Локомотив" 3 января примет московское "Динамо".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|44
|22
|3
|3
|4
|2
|10
|135-93
|62
|2
|Динамо М
|43
|25
|2
|2
|1
|2
|11
|149-102
|61
|3
|Йокерит
|44
|19
|5
|2
|2
|4
|12
|132-108
|58
|4
|ЦСКА
|43
|17
|7
|3
|1
|3
|12
|110-97
|58
|5
|Северсталь
|43
|15
|4
|5
|2
|5
|12
|106-102
|55
|6
|Локомотив
|44
|19
|3
|1
|3
|5
|13
|108-94
|54
|7
|Спартак
|45
|19
|5
|1
|2
|1
|17
|115-110
|53
|8
|Динамо Мн
|43
|16
|4
|0
|4
|4
|15
|128-135
|48
|9
|Торпедо
|43
|19
|1
|0
|3
|3
|17
|111-103
|46
|10
|Сочи
|43
|12
|4
|1
|3
|2
|21
|100-120
|39
|11
|Витязь
|43
|8
|3
|2
|5
|6
|19
|107-132
|37
|12
|Динамо Р
|42
|9
|2
|2
|5
|4
|20
|84-127
|35