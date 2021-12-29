"Спартак" обыграл "Локомотив" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 29 декабря. Московский "Спартак" победил ярославский "Локомотив" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе красно-белых шайбы забросили Данила Квартальнов (3-я минута), Илья Баранов (6), Александр Никишин (36) и Александр Хохлачев (60), у ярославцев отличились Егор Коршков (41) и Артем Анисимов (46). Квартальнов забросил вторую шайбу за "Спартак", в который перешел в мае 2021 года, подписав двухлетний контракт.

В среду на 84-м году жизни умер четырехкратный чемпион СССР (трижды - как игрок, один раз - как тренер) в составе "Спартака" Валерий Фоменков. Он является единственным, кто причастен ко всем чемпионствам московского клуба. Как сообщили ТАСС в пресс-службе красно-белых, "Спартак" обратился в КХЛ с просьбой провести минуту молчания в память о хоккеисте перед началом матча с "Локомотивом", однако на согласование вопроса не хватило времени. "Спартак" почтит память Фоменкова на ближайшем домашнем матче - 17 января против московского "Динамо".

Подопечные Бориса Миронова одержали четвертую победу подряд в регулярном чемпионате и располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 45 встречах. "Локомотив" идет шестым с 54 очками в 44 играх.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью" 5 января, "Локомотив" 3 января примет московское "Динамо".