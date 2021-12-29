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КХЛ

"Спартак" обыграл "Локомотив" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу красно-белых

ТАСС, 29 декабря. Московский "Спартак" победил ярославский "Локомотив" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе красно-белых шайбы забросили Данила Квартальнов (3-я минута), Илья Баранов (6), Александр Никишин (36) и Александр Хохлачев (60), у ярославцев отличились Егор Коршков (41) и Артем Анисимов (46). Квартальнов забросил вторую шайбу за "Спартак", в который перешел в мае 2021 года, подписав двухлетний контракт.

В среду на 84-м году жизни умер четырехкратный чемпион СССР (трижды - как игрок, один раз - как тренер) в составе "Спартака" Валерий Фоменков. Он является единственным, кто причастен ко всем чемпионствам московского клуба. Как сообщили ТАСС в пресс-службе красно-белых, "Спартак" обратился в КХЛ с просьбой провести минуту молчания в память о хоккеисте перед началом матча с "Локомотивом", однако на согласование вопроса не хватило времени. "Спартак" почтит память Фоменкова на ближайшем домашнем матче - 17 января против московского "Динамо".

Подопечные Бориса Миронова одержали четвертую победу подряд в регулярном чемпионате и располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 45 встречах. "Локомотив" идет шестым с 54 очками в 44 играх.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью" 5 января, "Локомотив" 3 января примет московское "Динамо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА4422334210135-9362
2Динамо М4325221211149-10261
3Йокерит4419522412132-10858
4ЦСКА4317731312110-9758
5Северсталь4315452512106-10255
6Локомотив4419313513108-9454
7Спартак4519512117115-11053
8Динамо Мн4316404415128-13548
9Торпедо4319103317111-10346
10Сочи4312413221100-12039
11Витязь438325619107-13237
12Динамо Р42922542084-12735

 

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