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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Фетисов считает, что молодежный чемпионат мира по хоккею отменят

Турнир проходит в Канаде
Вячеслав Фетисов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вячеслав Фетисов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 29 декабря. Приостанавливать молодежный чемпионат мира по хоккею бессмысленно, турнир отменят. Такое мнение высказал двукратный олимпийски чемпион Вячеслав Фетисов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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В среду источник сообщил ТАСС, что матч Россия - Словакия отменен из-за случая заражения коронавирусом в команде россиян. Ранее в этот же день была отменена встреча между сборными Чехии и Финляндии из-за заражения в команде чехов. Сборным Чехии и России были присуждены технические поражения.

"Печальная история на самом деле, - сказал Фетисов. - Даже в истории с допингом команду дисквалифицируют из-за трех спортсменов, а здесь из-за одного ковидного случая. Странная история. Стоит ли остановить чемпионат? Приостанавливать уже нет смысла, думаю, его в принципе отменят. Для меня спортивный принцип уже не является определяющим. Все страдают. Надо предостерегаться от всего, но никто от этого не застрахован".

Чемпионат мира проходит в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире и завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная США.

Теги
Фетисов, Вячеслав Александрович
Молодежный чемпионат мира по хоккею
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