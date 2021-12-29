Фетисов считает, что молодежный чемпионат мира по хоккею отменят

В среду источник сообщил ТАСС, что матч Россия - Словакия отменен из-за случая заражения коронавирусом в команде россиян. Ранее в этот же день была отменена встреча между сборными Чехии и Финляндии из-за заражения в команде чехов. Сборным Чехии и России были присуждены технические поражения.

"Печальная история на самом деле, - сказал Фетисов. - Даже в истории с допингом команду дисквалифицируют из-за трех спортсменов, а здесь из-за одного ковидного случая. Странная история. Стоит ли остановить чемпионат? Приостанавливать уже нет смысла, думаю, его в принципе отменят. Для меня спортивный принцип уже не является определяющим. Все страдают. Надо предостерегаться от всего, но никто от этого не застрахован".

Чемпионат мира проходит в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире и завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная США.