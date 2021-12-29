Глава Финского хоккейного союза надеется, что молодежный чемпионат мира будет продолжен

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Финского хоккейного союза Харри Нуммела надеется, что молодежный чемпионат мира будет продолжен, несмотря на отмены матчей из-за случаев заражения коронавирусом в сборных. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил ТАСС, что решение по дальнейшему продолжению турнира будет принято на экстренном заседании совета IIHF.

"Совет IIHF проводит встречу, и там примут решение по турниру, но я не знаю, какое решение будет. Учитывая, что игроки получили по две вакцины, думаю, есть возможность изменить ограничения. Но я не доктор - нам надо только ждать решения", - сказал Нуммела.

"Я надеюсь, что турнир будет продолжен. Игроки были вакцинированы, так что, возможно, удастся найти решение, чтобы чуть облегчить ограничения и требования", - добавил он.

Ранее из-за положительных результатов тестов на ковид у сборных США и Чехии этим командам были засчитаны технические поражения в играх с командами Швейцарии и Финляндии соответственно. В среду источник сообщил ТАСС, что отменен также матч сборных России и Словакии из-за положительного результата теста у россиян, российской команде засчитали техническое поражение.