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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Каменский назвал правильным решение отменить молодежный чемпионат мира по хоккею

Турнир отменили из-за эпидемиологической ситуации
Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Спортивные интересы не получилось бы удовлетворить в случае дальнейшего проведения молодежного чемпионата мира по хоккею. Такое мнение ТАСС высказал советник главного тренера сборной России Валерий Каменский.

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В среду источник сообщил ТАСС об отмене дальнейшего проведения молодежного чемпионата мира из-за эпидемиологической ситуации. Из-за случаев заражения коронавирусом в командах на турнире были отменены три встречи: США - Швейцария, Чехия - Финляндия, Россия - Словакия.

"Видно, что спортивные интересы не получается удовлетворить в такой ситуации. Из-за эпидемиологической ситуации принято правильное решение", - сказал Каменский.

Чемпионат мира проходил в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире и должен был завершиться в ночь на 6 января.

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