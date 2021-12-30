Фазель заявил, что расстроен отменой молодежного чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель расстроен решением отменить дальнейшее проведение молодежного чемпионата мира. Об этом он заявил ТАСС.

В среду источник сообщил ТАСС об отмене молодежного чемпионата мира в связи эпидемиологической ситуации. Из-за случаев заражения коронавирусом в командах на турнире были отменены три встречи: США - Швейцария, Чехия - Финляндия, Россия - Словакия.

"Это большое разочарование, особенно для игроков, для этого поколения, - сказал Фазель. - Я очень расстроен, и очень расстроен за Федерацию хоккея Канады - были огромные инвестиции. Это серьезное решение, болезненное с финансовой стороны: ТВ, реклама, билеты - огромные потери".

"Может быть были какие особенные причины [для отмены турнира]. Для меня лично - это сплошное расстройство", - добавил он.

Чемпионат мира проходил в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире и должен был завершиться в ночь на 6 января. На турнире в Канаде было согласовано присутствие зрителей с ограничением до 50% от вместимости арен. Команды проживали в "пузыре", представителям сборных было запрещено покидать территории гостиниц, арен, передвижение между которыми осуществлялось исключительно на автобусе.