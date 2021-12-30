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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Фазель заявил, что расстроен отменой молодежного чемпионата мира по хоккею

Почетный президент Международной федерации хоккея отметил, что данное решение повлечет за собой большие финансовые потери для Федерации хоккея Канады
Почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель Егор Алеев/ТАСС
Описание
Почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель расстроен решением отменить дальнейшее проведение молодежного чемпионата мира. Об этом он заявил ТАСС.

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В среду источник сообщил ТАСС об отмене молодежного чемпионата мира в связи эпидемиологической ситуации. Из-за случаев заражения коронавирусом в командах на турнире были отменены три встречи: США - Швейцария, Чехия - Финляндия, Россия - Словакия.

"Это большое разочарование, особенно для игроков, для этого поколения, - сказал Фазель. - Я очень расстроен, и очень расстроен за Федерацию хоккея Канады - были огромные инвестиции. Это серьезное решение, болезненное с финансовой стороны: ТВ, реклама, билеты - огромные потери".

"Может быть были какие особенные причины [для отмены турнира]. Для меня лично - это сплошное расстройство", - добавил он.

Чемпионат мира проходил в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире и должен был завершиться в ночь на 6 января. На турнире в Канаде было согласовано присутствие зрителей с ограничением до 50% от вместимости арен. Команды проживали в "пузыре", представителям сборных было запрещено покидать территории гостиниц, арен, передвижение между которыми осуществлялось исключительно на автобусе.

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Фазель, Рене
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