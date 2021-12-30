Мухамадуллин: россияне соблюдали все антиковидные требования на молодежном чемпионате мира

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России соблюдали все антиковидные требования на молодежном чемпионате мира в Канаде. Об этом журналистам рассказал защитник сборной России Шакир Мухамадуллин.

Ранее источник ТАСС сообщил, что турнир отменили из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус. Позднее эту информацию подтвердила пресс-служба Международной федерации хоккея.

"Информация про другие команды не важна, мы готовились к этой игре (со словаками, которая должна была пройти 30 декабря - прим. ТАСС). За нашу команду скажу, что мы соблюдали все требования, ходили в масках", - сказал Мухамадуллин.