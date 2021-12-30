Форма с фамилией Овечкина стала самой продаваемой в НХЛ в 2021 году

ТАСС, 30 декабря. Игровой свитер с фамилией российского нападающего "Вашингтона" Александр Овечкина стал самым продаваемым в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 31 матч и набрал 47 очков (22 гола + 27 передач). Россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 752 шайбы в регулярных чемпионатах. Наибольшее количество голов у Уэйна Гретцки (894). После него идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.