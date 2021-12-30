Гол и передача Панарина не помогли "Рейнджерс" обыграть "Флориду" в матче НХЛ

ТАСС, 30 декабря. "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:4 проиграл "Флориде" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" отличились Артемий Панарин (12-я минута), Мика Зибанежад (33), Крис Крайдер (60). У "Флориды" шайбы забросили Антон Лунделл (26), Маккензи Уигар (46), Картер Верхаге (51), Энтони Дюклер (55).

Панарин забросил 10-ю шайбу в текущем сезоне, также на его счету голевая передача, которая для россиянина 25-й в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата. Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 28 бросков, его визави из "Флориды" Сергей Бобровский сделал 30 сейвов.

"Рейнджерс" занимают третье место в таблице Столичного дивизиона, набрав 42 очка в 31 матче, "Флорида" идет третьей в Атлантическом дивизионе (42 очка). Следующую игру клуб из Нью-Йорка проведет 1 января в гостях против "Тампы", которая 31 декабря на выезде встретится с "Флоридой".