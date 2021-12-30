Бородавко: Непряева чувствует себя хорошо, ее участию в "Тур де Ски" ничего не угрожает

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Лыжница Наталья Непряева, испытывавшая небольшую боль в горле перед предыдущим этапом "Тур де Ски" в Швейцарии, сейчас чувствует себя нормально и будет готовиться к следующим стартам в рамках этой многодневки. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Непряева, выигравшая в среду бронзовую медаль в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем, заявила после финиша, что испытывала перед стартом определенные проблемы со здоровьем. Тренеры позднее уточнили, что спортсменка почувствовала небольшую боль в горле.

"По состоянию на утро ухудшения состояния Непряевой не наблюдается. Она чувствует себя нормально, и на сегодняшний момент продолжению ее участия в "Тур де Ски" ничего не угрожает", - сказал Бородавко.

Следующий этап "Тур де Ски" пройдет 31 декабря в германском Оберстдорфе.