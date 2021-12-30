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Футбол в России

Александр Медведев: "Зенит" не ведет переговоров о продаже Дзюбы

Ранее сообщалось, что "Рубин" провел переговоры с "Зенитом" по переходу нападающего

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" не получал предложений о продаже нападающего Артема Дзюбы. Об этом сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ранее издание РБК сообщило, что "Рубин" провел переговоры с "Зенитом" по переходу Дзюбы.

"Все, что пишут сейчас в прессе, - глупая инсинуация. Ни одного предложения по Артему в клуб не поступало. Мы не ведем сейчас переговоров о продаже Дзюбы в другой клуб", - сказал Медведев.

Дзюбе 33 года, в нынешнем сезоне он провел за "Зенит" 24 матча в различных турнирах, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач.

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