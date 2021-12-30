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Автогонки

Умер шестикратный победитель ралли "Дакар" Карел Лопрайс

Ему было 72 года

ТАСС, 30 декабря. Чешский гонщик Карел Лопрайс, выступавший в классе грузовиков на ралли-марафоне "Дакар", скончался в возрасте 72 лет. Об этом чешскому порталу sport.cz сообщил его сын Лев.

"Очень печальная новость пришла в четверг утром. Легендарный и один из самых успешных гонщиков в истории знаменитого ралли "Дакар" Карел Лопрайс скончался на 73-м году жизни", - сообщает портал.

Лопрайс шесть раз побеждал на "Дакаре". По этому показателю он занимает второе место в истории в зачете грузовиков, уступая только российскому гонщику Владимиру Чагину, который выигрывал ралли-марафон семь раз.

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