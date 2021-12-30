Боксер Петровский получил 10 млн рублей за победу на чемпионате мира

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Марк Петровский получил 10 млн рублей за победу на чемпионате мира. Сертификат Петровскому вручил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Тренеры, подготовившие Петровского, включая главного тренера национальной команды Виктора Фархутдинова, получат 6,5 млн рублей на всех.

Петровский стал победителем чемпионата мира, прошедшего в Сербии, в весовой категории свыше 92 кг.

Петровскому 22 года, он также является чемпионом России и серебряным призером командного кубка страны.