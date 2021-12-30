В Госдуме раскритиковали World Athletics за отношение к Ласицкене

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не является поводом замалчивать успехи российских спортсменов и не включать олимпийскую чемпионку Токио в прыжках в высоту Марию Ласицкене в число номинантов на звание лучшей легкоатлетки года. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Из-за международных санкций российские легкоатлеты выступают под нейтральным флагом на всех международных соревнованиях. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, победившая на играх в Токио, не вошла в список номинантов на звание лучшей легкоатлетки года.

"Без наших спортсменов мировая легкая атлетика выглядит неполноценно. Но мы видим положительные сдвиги в плане восстановления ВФЛА, это отмечают и в самой Международной федерации легкой атлетики. Мы в комитете также внимательно к этому относимся, создана рабочая группа под руководством Евгения Ревенко", - сказал Свищев.

"В случае с выбором женщин, добившихся успеха в 2021 году, явно прослеживается какая-то политическая нота. Ласицкене прекрасно провела год, была стабильна. И статус ВФЛА - не повод, чтобы искусственно замалчивать успехи спортсменов. К тому же, надо еще посмотреть, кто состоял в комиссии, которая номинировала спортсменок", - добавил депутат.