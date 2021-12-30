Хоккеист Овечкин заявил, что говорить о повторении рекорда Гретцки еще рано

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин считает, что вопросы о повторении рекорде канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ задавать преждевременно. Комментарий Овечкина приводит газета "Спорт-Экспресс".

На данный момент Овечкин занимает четвертое место в истории по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, на его счету 752 шайбы. Рекорд принадлежит Гретцки (894), за ним идут канадец Горди Хоу (801) и чех Яромир Ягр (766).

"Вопросы про рекорд не надоедают, это одна из основных тем. Но почему все сейчас говорят только про Гретцки? Следующий Яромир Ягр, потом идет Горди Хоу. Сначала нужно обойти этих легенд, а потом уже говорить о Гретцки", - сказал Овечкин.

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.