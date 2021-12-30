УНИКС победил "Анадолу Эфес" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 30 декабря. Российский баскетбольный клуб УНИКС победил турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 75:67 в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на арене "Баскет-Холл" в Казани в присутствии 2 251 зрителя.

Самым результативным игроком на площадке стал Джон Браун из УНИКСа, на счету которого 20 очков. В составе турецкого клуба больше всех очков набрал Шейн Ларкин - 17.

УНИКС одержал 11 побед в 18 матчах и располагается на пятом месте турнирной таблицы Евролиги. "Анадолу Эфес" прервал серию из трех побед и идет восьмым, потерпев девятое поражение в 18 матчах.

В следующем матче УНИКС встретится на выезде 6 января с мадридским "Реалом", "Анадолу Эфес" на следующий день примет германскую "Баварию".