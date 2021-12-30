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Казахстанская шахматистка Асаубаева в 17 лет выиграла чемпионат мира по блицу

Второе и третье места заняли россиянки Александра Костенюк и Валентина Гунина соответственно

ТАСС, 30 декабря. Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала победительницей женского чемпионата мира по блицу. Соревнования проходят в Варшаве.

17-летняя представительница Казахстана набрала 14 очков. Второе и третье места заняли россиянки Александра Костенюк (12,5 очков) и Валентина Гунина (12) соответственно.

Чемпионат мира по блицу в Варшаве завершится 30 декабря. Ранее на мировом первенстве по рапиду победу одержали россиянка Костенюк и представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов. Первоначально турниры должны были пройти в Нур-Султане, но были перенесены из-за эпидемиологических ограничений. Участие в соревнованиях у мужчин принимают более 180 гроссмейстеров, у женщин - более 100.

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