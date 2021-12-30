"Северсталь" победила московское "Динамо" в матче КХЛ

ТАСС, 30 декабря. Череповецкая "Северсталь" со счетом 4:2 обыграла московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Череповце в присутствии 3 149 зрителей.

В составе победителей отличились Дмитрий Моисеев (9-я минута), Руслан Абросимов (10), Кирилл Пилипенко (14), Даниил Вовченко (48). У гостей заброшенными шайбами отметился Оскар Линдберг (23, 34). Линдберг набирает очки четыре матча подряд, на его счету 7 (6 шайб + результативная передача) очков в последних четырех встречах. Нападающий "Динамо" Вадим Шипачев провел 250-й матч в составе московской команды, а его одноклубник вратарь Александр Еременко сыграл 700-ю встречу в чемпионатах России.

В турнирной таблице Западной конференции "Северсталь" с 57 очками в 44 матчах занимает пятое место, "Динамо" находится на второй строчке, набрав 61 очко в 44 встречах. Следующий матч "Севертсталь" проведет дома против минского "Динамо" 3 января, а москвичи в этот же день сыграют в гостях против ярославского "Локомотива".