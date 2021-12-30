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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Хоккеисты молодежной сборной России Мичков и Юров останутся в Канаде на 10 дней

Спортсмены должны отбыть карантин

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки молодежной сборной России по хоккею Матвей Мичков и Данила Юров останутся в Канаде и будут отбывать 10-дневный карантин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

В среду сборной России было присуждено техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира в Канаде с командой Словакии после того, как тест на коронавирус Мичкова дал положительный результат. Позднее Международная федерация хоккея приняла решение отменить турнир.

"Мичков и [Данила] Юров остаются на 10-дневный карантин. Команда вылетает сегодня с пересадкой во Франкфурте", - сообщили в пресс-службе.

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