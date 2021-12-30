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КХЛ

"Йокерит" победил ЦСКА в матче КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2
Игроки "Йокерита" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Игроки "Йокерита"
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Финский "Йокерит" со счетом 3:2 победил московский ЦСКА. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2 695 зрителей.

В составе победителей отличились Джордан Шрёдер (13-я минута), Ииро Пакаринен (21), Тему Турунен (57). У хозяев заброшенными шайбами отметились Владислав Каменев (16), Юаким Нордстрём (22, буллит). "Йокерит" впервые в сезоне победил ЦСКА, до этого армейцы одержали две победы.

В турнирной таблице Западной конференции "Йокерит" с 60 очками в 45 матчах занимает третье место, ЦСКА расположился на четвертой строчке, набрав 58 очков в 44 встречах. Следующий матч "Йокерит" проведет 3 января дома против екатеринбургского "Автомобилиста", а ЦСКА в этот же день примет омский "Авангард".

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