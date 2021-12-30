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Шахматные турниры

Французский шахматист Вашье-Лаграв стал чемпионом мира по блицу

Лучшим из россиян на турнире стал Даниил Дубов, занявший четвертое место

ТАСС, 30 декабря. Французский шахматист Максим Вашье-Лаграв выиграл чемпионат миру по блицу. Соревнования завершились в Варшаве.

По итогам 21 тура чемпионата одинаковое количество очков (по 15) набрали три гроссмейстера - Вашье-Лаграв, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, француз Алиреза Фируджа. По дополнительным показателям на тай-брейк отобрались Дуда и Вашье-Лаграв. Первые две партии тай-брейка завершились вничью, в третьей Вашье-Лаграв одержал победу, играя белыми фигурами. Третье место на турнире занял Фируджа. Лучшим из россиян на турнире стал Даниил Дубов, занявший четвертое место.

В текущем формате соревнования проводятся с 2012 года. Среди россиян чемпионами мира по блицу становились Александр Грищук (2012, 2015) и Сергей Карякин (2016).

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