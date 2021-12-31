Гол Роналду помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Бёрнли" в матче чемпионата Англии

В составе победителей голы забили Скотт Мактоминэй (8-я минута) и Криштиану Роналду (35), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник гостей Бен Ми (27). За "Бёрнли" забил Аарон Леннон (38).

ТАСС, 31 декабря. "Манчестер Юнайтед" дома победил "Бёрнли" со счетом 3:1 в матче чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд".

Болельщики "Манчестер Юнайтед" в начале встречи вывесили баннер с поздравлением бывшего главного тренера команды сэра Алекса Фергюсона, которому 31 декабря должно исполниться 80 лет. Он возглавлял клуб с 1986 по 2013 год. Под его руководством команда 13 раз выиграла чемпионат Англии, пять раз - кубок страны, четыре раза - Кубок английской лиги, 10 раз - Суперкубок Англии, дважды - Лигу чемпионов, по разу - Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

После 18 сыгранных матчей команда Ральфа Рангника с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблицы чемпионата Англии, "Бёрнли" с 11 очками в 16 встречах идет 18-м.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 3 января примет "Вулверхэмптон", "Бёрнли" днем ранее сыграет на выезде с "Лидсом".