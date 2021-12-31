{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

Футболист "Манчестер Сити" Канселу подвергся нападению грабителей

Португальца атаковали четыре человека
Жуан Канселу ("Манчестер Сити") EPA-EFE/Paul Ellis
Описание
Жуан Канселу ("Манчестер Сити")
© EPA-EFE/Paul Ellis

ТАСС. 31 декабря. Португальский защитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Жуан Канселу подвергся нападению грабителей. Об этом португалец сообщил на своей странице в Instagram.

"К сожалению, сегодня я был атакован четырьмя трусами, которые ранили меня и пытались навредить моей семье, - написал Канселу. - Им удалось забрать все мои драгоценности и оставить мне раны на лице. Самое важное для меня - мои родные и то, что они не пострадали".

Канселу 27 лет, он выступает за английский "Манчестер Сити" с 2019 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 26 матчах, в которых забил три гола и отдал семь голевых передач.

Теги
Футбол в Англии
ATP
Место под солнцем Австралии. В ночь на 1 января стартует теннисный сезон
В течение месяца здесь пройдет 10 турниров под эгидой ATP и WTA, а также Australian Open
Место под солнцем Австралии.
Читать полностью