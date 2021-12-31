Футболист "Манчестер Сити" Канселу подвергся нападению грабителей

ТАСС. 31 декабря. Португальский защитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Жуан Канселу подвергся нападению грабителей. Об этом португалец сообщил на своей странице в Instagram.

"К сожалению, сегодня я был атакован четырьмя трусами, которые ранили меня и пытались навредить моей семье, - написал Канселу. - Им удалось забрать все мои драгоценности и оставить мне раны на лице. Самое важное для меня - мои родные и то, что они не пострадали".

Канселу 27 лет, он выступает за английский "Манчестер Сити" с 2019 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 26 матчах, в которых забил три гола и отдал семь голевых передач.