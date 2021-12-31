Матыцин: надежда на олимпийские медали в биатлоне есть

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Надежда на призовые места сборной России в биатлоне на Олимпийских играх в Пекине существует, но нужно продолжать дальнейшую работу с федерацией. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта Олег Матыцин.

На Олимпийских играх 2018 года российские биатлонисты не сумели завоевать медалей. В нынешнем сезоне Кубка мира на данный момент россияне завоевали три серебряные и три бронзовые награды.

"Надеяться, верить, ждать и работать. Если говорить об Олимпийских играх, то надеяться на чудо. Ярких перспектив на победу не видно, но все возможно. Сейчас, судя по результатам, надежда на призовые места есть", - сказал министр.

Матыцин отметил, что тренировочный процесс в биатлоне не должен строиться по формату тренировочных групп, а должен быть более централизованным.

"В биатлоне вообще намного сложнее - там надо стрелять, поэтому большое значение имеет психология, морально-волевая подготовка. Продолжая разговор о жестком централизованном управлении выстраивания структуры "главный тренер - старший тренер", не должно быть так, когда тренируются все по группам - да, наверное, это дань времени в лыжах, биатлоне, когда больше осуществляется индивидуальная подготовка", - добавил он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут 4-20 февраля.