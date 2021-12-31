СМИ: бывшая баскетболистка сборной России Хэммон возглавит клуб WNBA "Лас-Вегас"

ТАСС, 31 декабря. Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в составе сборной России Бекки Хэммон станет главным тренером клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Об этом сообщил в Twitter журналист телеканала ESPN Адриан Войнаровски.

По информации источника, Хэммон подпишет контракт с "Лас-Вегасом" сроком на пять лет и станет самым высокооплачиваемым тренером WNBA.

Хэммон является помощником главного тренера "Сан-Антонио" Грегга Поповича. В конце прошлого года в домашнем матче против "Лос-Анджелес Лейкерс" (107:121) Хэммон стала первой женщиной, руководившей командой НБА. Она выполняла обязанности главного тренера "Сан-Антонио" после того, как Попович был удален со скамейки запасных за неподобающее поведение.

Хэммон работает в системе "Сан-Антонио" с 2014 года. Она выступала за клубы WNBA "Нью-Йорк", "Теннесси", "Колорадо", "Сан-Антонио", а также за российские ЦСКА, "Надежду" (Оренбург), "Спарту энд К" (Видное) и испанскую "Валенсию". В феврале 2008 года американская баскетболистка получила российское гражданство. Помимо бронзовой награды Олимпиады 2008 года в активе Хэммон серебряная медаль чемпионата Европы 2009 года.