МОК согласовал эскизы формы, в которой российские бобслеисты будут выступать на Олимпиаде

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал эскизы соревновательной экипировки для российских бобслеистов и скелетонистов, в которой спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщил представитель Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

В связи с международными санкциями, наложенными на российский спорт, атлеты из России на Олимпиаде в Пекине не имеют права выходить в форме с изображением государственного герба и национального флага. Вся экипировка российских олимпийцев должна быть предварительно согласована с Международным олимпийским комитетом.

"Необходимые варианты дизайна соревновательной экипировки и оборудования, которые мы отправляли в Олимпийский комитет России (ОКР), прошли согласование в МОК", - сказал Пархоменко.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 22 февраля 2022 года. Российские олимпийцы выступят на этих соревнованиях под флагом ОКР, в честь их побед вместо государственного гимна будет звучать отрывок из Первого концерта Петра Чайковского.