Мухамадуллин благодарен "Салавату Юлаеву" и "Нью-Джерси" за решение по контракту

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник молодежной сборной России Шакир Мухамадуллин рад тому, что "Салават Юлаев" и клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси" пошли ему навстречу при заключении контракта. Об этом он рассказал ТАСС.

1 декабря было объявлено о том, что игрок подписал с "Нью-Джерси" контракт новичка. На правах аренды Мухамадуллин будет играть в Уфе в нынешнем и следующем сезонах.

"Вокруг этого было много разговоров. Агенты старались меня не трогать, хотя они понимали, что это как-то забивает мне голову лишними разговорами и мыслями, - сказал Мухамадуллин. - Я благодарен руководителям и "Нью-Джерси", и "Салавата Юлаева", что они пошли навстречу, в первую очередь мне".

"Тот промежуток сезона, когда я буду находиться в аренде в Уфе, - очень важный для меня. Нужно будет очень сильно добавлять и становиться лучше и лучше с каждым днем. Подписание контракта - серьезный шаг для меня, и это не значит, что все мои мысли будут о "Нью-Джерси". Нет, я также продолжаю играть в своем клубе, просто такая галочка уже появилась, и больше я об этом не думаю", - добавил он.

Решение по контракту ни для кого из родных игрока сюрпризом не было. "В клубе спрашивали, какие у меня мысли, поэтому это общее решение руководителей обоих клубов, агента и меня. Мои родители это тоже обсуждали, это всех касается, и ни для кого это секретом не было", - отметил Мухамадуллин.