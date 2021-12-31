Четыре футболиста сборной Камеруна заразились коронавирусом перед Кубком африканских наций

ТАСС, 31 декабря. Тесты на коронавирус четырех футболистов сборной Камеруна перед началом Кубка африканских наций показали положительные результаты. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Камеруна.

Сообщается, что коронавирусом заразились Пьер Кунде Малонг, Жан Эфала, Майкл Нгадеу Нгаджуи и Кристиан Бассогог. Они отправлены на карантин.

Турнир должен пройти в Камеруне с 9 января по 6 февраля. В стартовом матче хозяева 9 января сыграют со сборной Буркина-Фасо.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром Африки среди сборных и проводится раз в два года. В прошлом году турнир был перенесен на начало 2022 года из-за коронавируса. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Алжира.