"Пираэ" из Таити заменит новозеландский "Окленд" на клубном чемпионате мира по футболу

ТАСС, 31 декабря. "Пираэ" из Таити выступит на клубном чемпионате мира по футболу вместо "Окленд Сити", поскольку команда из Новой Зеландии не сможет выехать за пределы страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Турнир пройдет с 3 по 12 февраля 2022 года в ОАЭ.

"Пираэ" в матче первого раунда клубного чемпионата мира сыграет с "Аль-Джазирой" из ОАЭ. В четвертьфинале египетский "Аль-Ахли" сыграет с мексиканским "Монтерреем", "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии встретится с победителем матча открытия. Лучший во встрече "Аль-Ахли" - "Монтеррей" в полуфинале сыграет с бразильским "Палмейрасом". "Аль-Хиляль", "Аль-Джазира" или "Пираэ" сыграет с английским "Челси".

Клубный чемпионат мира проводится ежегодно, в нем принимают участие шесть победителей главных континентальных международных турниров, а также лучший клуб принимающей турнир страны. Предыдущий чемпионат мира был перенесен из-за пандемии коронавируса и прошел в период с 4 по 11 февраля 2021 года, победителем стала германская "Бавария".

Впервые турнир прошел в 2000 году, в нынешнем формате он проводится с 2005 года, наиболее титулованным клубом является испанский "Реал", выигрывавший клубный чемпионат мира четыре раза. Четырежды турнир выигрывала команда не из Европы - бразильские "Коринтианс" (2000, 2012), "Сан-Паулу" (2005) и "Интернасьонал" (2006).