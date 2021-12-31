Морозов назвал возвращение болельщиков на трибуны главным достижением КХЛ в 2021 году

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Главным достижением Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2021 году является возвращение болельщиков на трибуны во всех городах. Об этом заявил президент КХЛ Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2021/22 стартовал 1 сентября.

"Наше главное достижение в уходящем году - возвращение болельщиков на трибуны во всех городах присутствия КХЛ. Игроки по ним очень скучали, когда приходилось играть без зрителей", - отметил Морозов.

Обладателем Кубка Гагарина по итогам сезона-2020/21 впервые стал омский "Авангард". "Уходящий год для всех нас получился насыщенным и успешным - мы провели первый постпандемийный плей-офф, который прошел на высоком уровне. Во всех сериях команды показали бескомпромиссную борьбу, яркий хоккей, "Авангард" впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Это серьезное достижение для клуба и правильный месседж для лиги - конкуренция растет, каждый может обыграть каждого, а клубы ведут успешную работу не только на площадке или трансферном рынке, но и в медиапространстве", - сказал президент КХЛ.

3 декабря в Дубае прошел вынесенный матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором казанский "Ак Барс" со счетом 3:1 обыграл "Авангард". "Несмотря на все организационные сложности, игра прошла на высоком уровне как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения хоккея. Мы показали новому зрителю наш великолепный вид спорта, возможно, кто-то из мальчишек, которые смотрели матч с трибун, в будущем станут мировыми звездами хоккея", - отметил Морозов.

Фонбет - Неделя звезд хоккея, в рамках которой проводится Матч звезд Континентальной хоккейной лиги, перенесена на 2023 год из-за коронавируса. "В составы команд звездной недели входит большое количество потенциальных участников Олимпиады 2022 года. Ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, сложная общая логистическая схема мероприятия, которая предполагает прибытие игроков из разных городов и стран, не позволили нам гарантировать сохранность здоровья игроков и болельщиков. Мы желаем всем хоккеистам отличной игры на главном турнире четырехлетия - пусть покажут свой лучший хоккей и добьются самых высоких результатов", - заключил глава КХЛ.