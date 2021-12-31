Тимченко уверен, что российские хоккеисты сделают все для победы на Олимпиаде

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), член попечительского совета Федерации хоккея России (ФХР) Геннадий Тимченко уверен, что сборная России сделает все, чтобы во второй раз подряд выиграть Олимпийские игры. Комментарий Тимченко приводит пресс-служба КХЛ.

22 декабря Национальная хоккейная лига объявила о том, что игроки лиги не будут участвовать в Олимпиаде в Пекине в связи с ситуацией с коронавирусом.

"В 2022 году в Пекине пройдут Олимпийские игры, сборная России будет составлена из игроков КХЛ. Мы - действующие олимпийские чемпионы, уверен, наши хоккеисты сделают все, чтобы защитить титул. Для нашей команды будет очень важна поддержка болельщиков, только вместе мы сможем добиться успеха и победить достойных соперников на главном турнире четырехлетия", - сказал Тимченко.

Российские хоккеисты стали победителями Олимпиады 2018 года, обыграв в финале команду Германии со счетом 4:3 в овертайме.

Мужской олимпийский хоккейный турнир в Пекине начнется 9 февраля. Сборная России выступит в группе B, стартовая встреча со швейцарцами пройдет 9 февраля. 11 февраля российские хоккеисты сыграют с датчанами, а 12 февраля встретятся с чехами.