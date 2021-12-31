Тарпищев: сборная России остается фаворитом ATP Cup, несмотря на потери в составе

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская сборная остается фаворитом Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), несмотря на потери в составе перед началом турнира. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В состав российской команды вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Капитаном команды будет тренер Медведева француз Жиль Сервара. Из-за коронавируса турнир пропустит вторая ракетка России Андрей Рублев. Также участия в соревнованиях не примут Аслан Карацев и Евгений Донской.

"Наши ребята все равно фавориты, несмотря на потери в составе, - сказал Тарпищев. - Это престижный турнир, но отнюдь не главный в сезоне. Поэтому результат над командой довлеть не должен".

Говоря об отсутствии привычного капитана на мостике команды, Тарпищев подчеркнул, что в этом турнире роль капитана не важна. "Капитан здесь не нужен. Потому что железно играет первый с первым, второй со вторым. В целом это турнир игроков", - сказал глава ФТР.

ATP Cup пройдет с 1 по 9 января 2022 года в Сиднее. Действующим победителем турнира является сборная России. Россияне вступят в борьбу 2 января матчем с французами, заменившими на турнире снявшуюся команду Австрии.