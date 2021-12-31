Большунов в свой день рождения стал вторым в масс-старте на "Тур де Ски"

ТАСС, 31 декабря. Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в масс-старте на дистанции 15 км свободным стилем на многодневке "Тур де Ски". Соревнования проходят в германском Оберстдорфе.

Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, показавший результат 32 минуты 26,4 секунды. Большунов отстал от него на 3,4 секунды. Третьим финишировал норвежец Шур Рёте (+4,0).

Россиянин Иван Якимушкин стал 10-м (+35,2), Денис Спицов - 11-м (+35,3), Андрей Мельниченко - 18-м (+42,0), Алексей Червоткин - 23-м (+52,6), Глеб Ретивых - 31-м (+58,4), Илья Семиков - 32-м (+59,4), Александр Терентьев - 44-м (+1.11,8), Артем Мальцев - 46-м (+1.16,5).

31 декабря Большунову исполнилось 25 лет. На счету россиянина три серебряные и одна бронзовая медаль Олимпийских игр, одна золотая, шесть серебряных и одна бронзовая награда чемпионатов мира.

В общем зачете "Тур де Ски" лидирует Клебо, время которого составляет 1 час 9 минут 28 секунд. Вторым идет норвежец Пол Гольберг (отставание 45 секунд), третьим - Большунов (+47).

Многодневка завершится 4 января. В прошлый раз победителями "Тур де Ски" стали Большунов и американка Джессика Диггинс.

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