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Футбол в России

Футбольный клуб "Химки" возобновит переговоры с Жирковым после новогодних праздников

Последней командой Жиркова был петербургский "Зенит", который он покинул по окончании сезона-2020/21

ТАСС, 31 декабря. Футбольный клуб "Химки" планирует возобновить переговоры о заключении контракта с Юрием Жирковым и другими игроками по окончании новогодних праздников. Об этом сообщил член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Последней командой Жиркова был петербургский "Зенит". Контракт игрока с клубом истек по окончании сезона-2020/21. Ранее футболист сообщал ТАСС, что если у него не будет предложений, то он завершит карьеру. 25 декабря Терюшков заявил, что клуб заинтересован в услугах 38-летнего защитника.

"Интерес к Юрию сохраняем, но пока никакой конкретики, он просто находится в сфере наших интересов. Сейчас пройдут праздники, и будем определяться по нему и другим игрокам, возобновлять диалоги", - сказал Терюшков.

Жирков является пятикратным чемпионом России, чемпионом Англии в составе "Челси", бронзовым призером чемпионата Европы. Помимо "Зенита" и "Челси" он выступал за тамбовский "Спартак", московские ЦСКА и "Динамо", махачкалинский "Анжи".

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