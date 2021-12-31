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Зимние олимпийские виды спорта

Конькобежцы Кулижников, Арефьев, Мурашов и Муштаков пропустят чемпионат Европы

Причиной такого решения послужило плохое самочувствие спортсменов
Павел Кулижников EPA-EFE/Grzegorz Michalowski
Описание
Павел Кулижников
© EPA-EFE/Grzegorz Michalowski

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российские конькобежцы Павел Кулижников, Артем Арефьев, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков не выступят на предстоящем чемпионате Европы в нидерландском Херенвене. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России (СКР).

Причиной такого решения послужило плохое самочувствие спортсменов.

"Основной состав мужской спринтерской команды вынужден будет пропустить чемпионат Европы в Херенвене из-за болезни. У некоторых спортсменов мужской спринтерской группы на этой неделе поднялась температура, после всероссийских соревнований в Коломне самочувствие ухудшилось, тесты на коронавирус отрицательные. Для того, чтобы не рисковать здоровьем спортсменов перед Олимпийскими играми в Пекине, было принято решение, что в чемпионате Европы не примут участие Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков и Артем Арефьев", - сказал старший тренер сборной России Дмитрий Дорофеев.

Чемпионат Европы в Херенвене пройдет 7-9 января. Олимпийские игры в Пекине запланированы на 4-20 февраля.

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Зимние олимпийские виды спорта
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